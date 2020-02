Neue Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen Sänger R. Kelly in Chicago Die US-Ermittlungsbehörden erheben neue Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen R&B-Star R. Kelly. Dabei geht es um ein weiteres mutmassliches Opfer, das Kelly sexuell missbraucht haben soll.

Dem Sänger R. Kelly wird ein weiterer Kindesmissbrauch zur Last gelegt. KEYSTONE/AP/E. Jason Wambsgans

(sda/afp)

Dies teilten die zuständigen US-Behörden in Chicago am Freitag (Ortszeit) mit. Nähere Details wurden allerdings keine genannt.

Das Verfahren in Chicago umfasst fünf mutmassliche Opfer. Kelly wird darin Kinderpornografie vorgeworfen. Der Sänger soll sich selbst beim Sex mit Minderjährigen gefilmt haben. Ihm wird zudem vorgeworfen, in einem ersten Prozess im Jahr 2008, in dessen Verlauf er freigesprochen worden war, Zeugen ein Schweigegeld gezahlt zu haben, damit sie nicht aussagen. Ein Prozessbeginn ist bisher für den 27. April geplant; die neuen Vorwürfe könnten jedoch zu einer Verschiebung führen.

Auch in New York sowie in den Bundesstaaten Illinois und Minnesota laufen weitere Verfahren gegen R. Kelly. Der Sänger weist alle Vorwürfe zurück. Kelly war in den 90er Jahren durch den Hit «I Believe I Can Fly» weltberühmt geworden.