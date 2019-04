Oscar-Gewinner Rami Malek als Bösewicht im 25. James-Bond-Film Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody») wird den Bösewicht im 25. James-Bond-Film spielen. Das gaben die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Regisseur Cary Joji Fukunaga am Donnerstag auf Jamaika bekannt.

US-Schauspieler Rami Malek spielt im neuen, noch namenlosen Bond-Film den Bösewicht. (Bild: Keystone/EPA/JUSTIN LANE)

(sda/dpa)

Weitere Details zu der Rolle nannten sie nicht. Malek kündigte in einer Videobotschaft an, er werde dafür sorgen, «dass es Mr. Bond nicht leicht hat». Der Agententhriller soll am 8. April 2020 in die Kinos kommen.

Auch Lashana Lynch ("Captain Marvel») und Ana de Armas ("Blade Runner 2049») gehören zur Besetzung des Films, der bisher noch keinen Namen hat und bis auf Weiteres unter dem Arbeitstitel Bond 25 geführt wird. Neben dem 51-jährigen Daniel Craig als berühmter Geheimagent kehren Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Rory Kinnear und Jeffrey Wright in ihre aus den vergangenen Bond-Filmen bekannten Rollen zurück.

Die Pressevorstellung, die live im Internet übertragen wurde, fand im jamaikanischen Oracabessa auf dem «Goldeneye»-Anwesen statt, das früher Bond-Erfinder Ian Fleming gehörte. Dort schrieb der Autor die 007-Romane. Ganz in der Nähe war die Berner Schauspielerin Ursula Andress im ersten Bond-Kinofilm «Dr. No» (1962) am Strand aus dem Wasser gestiegen und erstmals Bond (Sean Connery) begegnet. Die Karibikinsel Jamaika ist laut Regisseur Fukunaga neben Norwegen und Italien einer der Drehorte des neuen Films.