Robbie Williams kündigt Benefizkonzert in seiner Heimatstadt an

Der Popstar Robbie Williams ("Let Me Entertain You») hat ein grosses Benefizkonzert in seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent angekündigt. Der 45-Jährige wird am 20. Juni 2020 im Vale-Park-Stadion auftreten, der Spielstätte seines Lieblingsfussballvereins FC Port Vale.