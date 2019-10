Robbie Williams singt auf neuem Weihnachtsalbum mit Helene Fischer

Der britische Sänger Robbie Williams ("Let Me Entertain You») hat ein Doppelalbum mit Weihnachtsliedern angekündigt. Auf «The Christmas Present» (erscheint am 22. November) singt Williams auch ein Duett mit der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer ("Atemlos»).