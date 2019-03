Rolling Stones verschieben Tour wegen Jaggers Gesundheitsproblemen Wegen gesundheitlicher Probleme von Frontmann Mick Jagger haben die Rolling Stones ihre Tournee in den USA und Kanada verschoben. «Mick wurde von Ärzten davon abgeraten, derzeit auf Tournee zu gehen, da er medizinische Behandlung braucht.»

Braucht medizinische Behandlung: Mick Jagger kann nicht auf Tournee in den USA und in Kanada. (Bild: KEYSTONE/EPA LUSA/JOSE SENA GOULAO)

(sda/afp)

Dies teilte die britische Rockband am Samstag mit. Der 75-Jährige solle sich erst vollständig erholen, bevor er wieder auf die Bühne gehe.

«Ich hasse es wirklich, euch so hängen zu lassen», schrieb Jagger im Kurzbotschaftendienst Twitter an seine Fans in Nordamerika. «Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart daran arbeiten, sobald ich kann auf die Bühne zurückzukehren.» Unter welchen Beschwerden Jagger leidet und welche Behandlung er benötigt, teilten der Sänger und seine Band nicht mit.

Die Rolling Stones hatten eigentlich von April bis Juni 17 Konzerte in den USA und Kanada spielen wollen. Der achtfache Vater, fünffache Grossvater und einfache Urgrossvater Jagger ist trotz seines Alters für seine energiegeladenen Bühnenshows bekannt.