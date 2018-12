Sängerin Dua Lipa wünscht sich Zeit zu Weihnachten

Die 23-jährige britische Sängerin Dua Lipa ("One Kiss») will an Weihnachten möglichst viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringen. «Ich schreibe keine Wunschliste, aber ganz oben würden Zeit und Zuhause stehen», sagte sie der Nachrichtenagentur DPA.