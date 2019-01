Schauspieler Alain Delon erhält Orden des Semperopernballs Der Schauspieler Alain Delon bekommt einen Orden des Dresdner Semperopernballs. Der 83-jährige Franzose werde für sein herausragendes künstlerisches Lebenswerk und als grosser Europäer geehrt, erklärte Hans-Joachim Frey, künstlerischer Leiter des Balls, am Montag.

(sda/dpa)

Der Semperopernball wird am 1. Februar 2019 veranstaltet. Der St. Georgs Orden ist eine Nachbildung eines Schmuckstücks aus dem Grünen Gewölbe. Er wird jedes Jahr in unterschiedlicher Anzahl an Prominente verliehen. In diesem Jahr erhalten auch noch Fürst Albert II. von Monaco und Stanislaw Tschertschessow, Trainer der russischen Fussballnationalmannschaft, die Auszeichnung.