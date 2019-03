Schauspieler Luke Perry im US-Staat Tennessee beigesetzt Eine Woche nach seinem Tod ist der US-Schauspieler Luke Perry im US-Staat Tennessee beerdigt worden. Nach Angaben auf der Todesurkunde sei die Beisetzung am Montag in Dickson (Tennessee) erfolgt.

Der Schauspieler Luke Perry ist bereits am Montag in Tennessee beerdigt worden. (Bild: KEYSTONE/AP Invision/CHRIS PIZZELLO)

(sda/dpa)

Dies berichtete die US-Zeitschrift «People» am Mittwoch (Ortszeit). Perry, der hauptsächlich in Kalifornien lebte, habe dort seit 1995 eine Farm besessen, schrieb das Promi-Portal «TMZ.com».

Der «Beverly Hills, 90210»-Star war am 4. März in einem Spital in Kalifornien an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Der zweifache Vater wurde 52 Jahre alt. Zuletzt spielte Perry in der Serie «Riverdale» mit, die auf Netflix läuft.