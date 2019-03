Schweinfurt zeigt umfassende Gunter-Sachs-Ausstellung Gunter Sachs war nicht nur begehrtes Objekt der Paparazzi, er fotografierte auch selbst und sammelte Kunst. Die Kunsthalle Schweinfurt stellt ab Freitag etwa 170 mit Sachs verbundene Werke aus.

Dem Lebemann, Fotografen und Kunstsammler Gunter Sachs widmet die Kunsthalle im deutschen Schweinfurt eine umfassende Ausstellung. Sachs starb 2011 in Gstaad. (Bild: KEYSTONE/EPA/WALTRAUD GRUBITZSCH)

(sda/dpa)

Nach eigenen Angaben soll sich darunter Sachs' eigene Fotosammlung befinden. Zu ihr zählen Bilder von bekannten Künstlern wie Richard Avedon und Andy Warhol. Die Schau zeigt zudem Gemälde aus Sachs' Sammlung und von ihm gedrehte Filme.

Der 2011 in Gstaad verstorbene Unternehmer und Lebemann Sachs hatte familiäre Wurzeln in Schweinfurt. Bereits 2013 widmete die Kunsthalle ihm eine Ausstellung. Mit 65'000 Besuchern sei es die erfolgreichste Schau in der inzwischen zehnjährigen Geschichte des Hauses gewesen.

Die neue Ausstellung wurde zusammen von der Kunsthalle und dem Institut für Kulturaustausch in Tübingen kuratiert.