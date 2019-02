1,5 Millionen mehr Museumseintritte in zwei Jahren Museal? Mitnichten! Die 1111 Schweizer Museen haben vorletztes Jahr 1,5 Millionen mehr Eintritte verzeichnet als zwei Jahre zuvor. Das sind 12,4 Prozent zusätzlich. Das Interesse stieg bei allen Museumstypen, von Kunst bis Naturwissenschaft.

Mit 190'000 Besuchern jährlich gehört das Freilichtmuseum Ballenberg zu den 49 bestbesuchten Museen in der Schweiz, die 2017 zusammen allein 1,8 Millionen mehr Besucher anlockten als 2015. Gesamtschweizerisch betrug der Zuwachs in diesem Zeitraum knapp 1,5 Millionen Eintritte. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda)

Auch bezüglich der Standorte legten fast alle Museumstypen zu. Einzig bei Ausstellungsorten in ländlichen Gebieten sank der Zulauf seit 2015 kontinuierlich. Gesunken ist auch das Interesse an den 1062 kleinen und mittleren Museen in der Schweiz, während die 49 grossen Häuser mit je ab 50'000 Besuchern sich über stärkere Besucherströme freuen durften.

Neun von zehn Museen zeigten eine Dauerausstellung und zwei Drittel eröffneten im Jahr 2017 mindestens eine Wechselausstellung, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden schweizweit rund 1600 Wechselausstellungen gezeigt.

Die Zahl der von den Schweizer Museen aufbewahrten Sammlungsobjekte belief sich 2017 auf 71,3 Millionen. 2017 wurden fast 100'000 Führungen veranstaltet, was einem Rückgang von 19'000 Führungen im Vergleich zum Vorjahr entspricht.