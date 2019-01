125'000 Unterschriften gegen das verschärfte Waffengesetz

Die Gegner des verschärften Waffengesetzes haben am Donnerstag in Bern die Unterschriften zum Referendum eingereicht. Nach Angaben der Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz (IGS) kamen über 125'000 Unterschriften zusammen - mehr als doppelt so viele wie nötig.