40-jährige Frau in Monthey fiel Beziehungsstreit zum Opfer

Dem Tötungsdelikt vom Neujahrstag in Monthey VS ging offenbar ein Beziehungsstreit voraus. Der 41-jährige Freund des Opfers wurde inzwischen von der Staatsanwaltschaft einvernommen und sitzt in Untersuchungshaft.