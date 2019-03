44. Paléo Festival mit Lana Del Rey, The Cure und Lou Doillon Das Paléo Festival Nyon hat am Dienstag das Programm der diesjährigen 44. Ausgabe veröffentlicht. Vom 23. bis 28. Juli werden Headliner wie US-Sängerin Lana Del Rey, die britische Band The Cure oder die Französin Lou Doillon auf der Bühne stehen.

Grosse Namen, zahlreiche Entdeckungen und «mehr frankofone Zutaten»: Daniel Rossellat, Gründer und Präsident des Paléo Festival Nyon, präsentierte am Dienstag das Programm der 44. Ausgabe. (Bild: Keystone/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Das Programm, das sich genremässig erneut von Rock, über Hip Hop bis hin zu Pop und Electro erstreckt, weist sowohl namhafte Stars wie überzeugende Entdeckungen auf. Bekannt sind Namen wie der britische Sänger Jacob Banks oder der Franzose Patrick Bruel. In die Reihe der Entdeckungen reihen sich etwa der Westschweizer Synthie-Pop-Musiker Muddy Monk, das südafrikanische Afro-Psychedelic-Funk-Kollektiv BCUC oder der belgische Singer-Songwriter Tamino.

Alles in allem enthalte das diesjährige Programm «ein bisschen mehr frankofone Zutaten» als in anderen Jahren, sagte Gründer und Festivalpräsident Daniel Rossellat an der Medienkonferenz. Neben den Westschweizer Bands, zu denen sich neben Muddy Monk auch der Neuenburger Electro-Hip-Hopper Flexfab oder die Lausanner Folk-Pop-Sängerin Billie Bird gesellen, treten etwa die französischen Schauspielerin und Sängerin Charlotte Gainsbourg, die Band Odezenne aus Bordeaux oder Les Cowboys frignants aus Québec auf.

Apropos Gainsbourg: Für die Sängerin handelt es sich beim Paléo fast mehr um ein Familientreffen als um ein Musikfestival. Lou Doillon ist ihre Schwester und auch Mutter Jane Birkin, die das Werk ihres verstorbenen Lebens- und Kunstpartners Serge Gainsbourg in Begleitung eines Symphonieorchesters vortragen wird, ist im Programm vertreten.