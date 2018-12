50 Jahre Mondlandung: Die Schweizer «Flagge» war zuerst da

Video

Geschafft! Nasa-Roboter «InSight» ist auf dem Mars gelandet – und sendet ein erstes Bild zur Erde

Es war ein extrem schwieriges Manöver: Zum ersten Mal seit der Mission «Curiosity» hat am Montag Abend ein Lander auf dem Mars aufgesetzt. Mit an Bord: ein Seismometer, an dem ETH-Forschende massgeblich beteiligt sind.