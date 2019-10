76-jähriger Autofahrer wird aus Auto geschleudert und verstirbt

Ein Lenker ist am Donnerstagnachmittag in Haute-Nendaz mit seinem Auto von einer Flurstrasse abgekommen. Der Wagen überschlug sich in der Folge mehrfach in steilem Gelände. Der 76-jährige Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb später im Spital.