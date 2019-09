Aargauer Polizei lagerte unwissend eine Schlachtfliegerbombe

Beim am Mittwoch in Buchs AG entschärften Sprengkörper handelt es sich um eine deutsche Schlachtfliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die faustgrosse Bombe lagerte zuvor auf dem Stützpunkt der Kantonspolizei in Aarau und wurde am Mittwoch nach Buchs transportiert.