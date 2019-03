Aargauerin gewinnt 184 Millionen Franken bei Euromillions Eine Frau im Kanton Aargau hat laut einem Medienbericht im vergangenen Oktober bei Euromillions den Jackpot geknackt - und 183,6 Millionen Franken gewonnen. Die Gewinnerin will anonym bleiben.

Viel Glück und viel Geld: Eine Aargauerin gewann im Oktober 184 Millionen Franken bei Euromillions. (Bild: KEYSTONE/THOMAS DELLEY)

(sda)

Die Frau spielte mit einem Einsatz von 24.50 Franken, wie die Zeitungen der CH Media am Samstag berichteten. Die Frau lebe in bescheidenen Verhältnissen und wolle an ihrem bisherigen Wohnort bleiben. Gemäss dem Medienbericht hat die Frau auch ihren Job nicht aufgegeben.

Der Supergewinn wurde am 2. Oktober 2018 gezogen. Die Gewinnsumme: 162'403'002 Euro. Der Rekordgewinn zahlt sich auch für den Bund, den Kanton Aargau und die Wohngemeinde der Frau aus. Der Kanton erhält rund 23 Millionen, der Bund 21 Millionen Franken und die Gemeinde je nach Steuerfuss 11,7 bis 25,8 Millionen Franken.

Der 184-Millionen-Franken-Gewinn ist der grösste der Schweizer Euromillions-Geschichte, der zehntgrösste Europas überhaupt. «So etwas erleben auch wir nicht alle Tage», sagt Swisslos-Mediensprecher Willy Mesmer in den Zeitungen der CH Media. Bei Swisslos würden nur wenige Personen die Identität der Glückspilze erfahren.