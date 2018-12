Alkoholisierter Autofahrer landete mit Fahrzeug auf Dach

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Selbstunfall auf dem Autobahnzubringer in Egnach TG verletzt worden. Er verlor die Herrschaft über sein Auto, das in der Folge von der Strasse abkam und sich aufs Dach überschlug.