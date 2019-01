Arbeitslosenquote fällt im Jahr 2018 auf 2,6 Prozent zurück

In der Schweiz hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr weiter deutlich aufgehellt. Die Arbeitslosenquote liegt damit auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren. Im Monat Dezember hat sich die Quote verglichen mit November allerdings wie erwartet erhöht.