«Arsen und Spitzenhäubchen»: rasante Giftmordkomödie am Bodensee

Schräg, lustig und gruselig geht es in «Arsen und Spitzenhäubchen» zu. Das See-Burgtheater spielt die Giftmord-Komödie auf einem Mississippi-Dampfer am idyllischen Bodenseeufer in Kreuzlingen. Am Donnerstag war Premiere.