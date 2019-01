Äthiopiens Regierungschef Abiy will mehr Zusammenarbeit in Region

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed hat nach dem Friedensschluss mit Eritrea für eine stärkere regionale Zusammenarbeit plädiert. «Es gibt keinen Bedarf für unterschiedliche Armeen in Äthiopien, Eritrea und Dschibuti», sagte Abiy am Mittwoch am WEF in Davos.