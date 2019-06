Ausserorts mit 153 km/h - Polizei stoppt jungen Raser

Mit sage und schreibe Tempo 153 ist ein 18-jähriger Autolenker am Samstag in Winterberg in der Zürcher Gemeinde Lindau in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerast. Wegen des Raserdeliktes wird gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet.