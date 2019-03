Auto landet nach Zusammenstoss in Sarnen in einem Garten Endstation Hausfassade: Ein Auto ist nach einer Kollision in Sarnen OW erst in einem Garten zum Stillstand gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kollision zweier Autos endet in Sarnen für eines der Fahrzeuge an einer Hausfassade. (Bild: Kantonspolizei Obwalden)

(sda)

Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, als zwei Autos auf einer Verzweigung zusammenstiessen. Der vortrittsberechtigte Personenwagen wurde durch die Kollision abgedrängt und gelangte so in den Vorgarten, wie die Obwaldner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Für die Bergung musste ein Kranfahrzeug aufgeboten werden.