Auto streift Wohnmobil - Wohnmobil kippt

Der 46-jährige Lenker eines Personenwagens hat am Samstagmittag auf der Autobahn A2 in Arisdorf BL beim Überholen ein Wohnmobil gestreift. Dieses geriet ins Schleudern und kippte. Ein Anhänger am Wohnmobil überschlug sich.