Bahnverkehr auf das Jungfraujoch wegen Föhnsturm unterbrochen Ein Föhnsturm mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde hat am Freitagmorgen den Bahnverkehr auf das Jungfraujoch lahmgelegt. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt, sagte eine Sprecherin der Jungfraubahnen auf Anfrage.

Ein Föhnsturm hat am frühen Freitagmorgen zum Unterbruch des Bahnverkehrs auf das Jungfraujoch geführt. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

Der Bahnverkehr zwischen Wengen/Grindelwald, Kleine Scheidegg und dem Jungfraujoch ist unterbrochen. Erstmals in diesem Winter hat es auch im Flachland bis in die Niederungen geschneit. Der Verkehr auf Schiene und Strasse verlief am frühen Morgen ohne grössere Einschränkungen, wie ein Blick auf die Portale von Viasuisse, TCS Info und Railinfo zeigt.