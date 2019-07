Basel-Tattoo lockt in diesem Jahr rund 72'000 Zuschauer an Am Samstagnacht ist die 14. Ausgabe des Militärmusik-Festivals Basel-Tattoo zu Ende gegangen. Während 11 Vorstellungen begeisterten in den vergangenen Tagen rund 1000 Mitwirkende das Publikum.

In Basel ist am Samstagabend das 14. Basel Tattoo Militärmusik-Festival zu Ende gegangen. (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Laut einer Medieninformation der Veranstalter von der Nacht auf Sonntag kamen in diesem Jahr rund 72'000 Besucher an das Festival. Dies entspreche einer Auslastung von rund 85 Prozent, hiess es weiter im Communiqué. Rund 140'000 Zuschauer habe es zudem an der Parade gegeben.

An der Dernière seien den Zuschauern obendrein imposante Formationen geboten worden. Emotional sei der schottische Akt mit 200 Dudelsackspielern, 50 Highland-Tänzerinnen aus vier Kontinenten und bewegenden Liedern gewesen.

Die Red Hot Chilli Pipers rockten ausserdem auf einer Bühne der Tattoo Arena und hätten regelrechte Begeisterungsstürme ausgelöst. Nach ihrem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr gehörten die Schotten am Basel-Tattoo 2019 wiederum zu den Highlights. Stark seien auch die Auftritte der beiden Sänger Johnny Manuel und Deirdre Brennan gewesen. Ihr Finale-Song habe für eine elektrisierende Atmosphäre im Hof der Kaserne auf der Kleinbasler Seite gesorgt.

Das nächste Basler-Tattoo ist laut der Medieninformation vom 17. bis 25. Juli 2020 geplant.