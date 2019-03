Basler Bluttat: Zweifel an Schuldfähigkeit der Frau

Erste Erkenntnisse zum Tötungsdelikt vom Donnerstag an einem siebenjährigen Knaben in Basel haben ergeben, dass Zweifel an der Schuldfähigkeit der Frau bestehen. Sie wird deshalb psychiatrisch begutachtet, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.