Baum stürzt auf fahrenden Lieferwagen - Fahrer bleibt unverletzt

Grosses Glück im Unglück hatte ein Lieferwagenfahrer in Thayngen SH: Starke Winde in der Gegend brachten am Freitag einen Baum zu Fall. Dieser stürzte direkt auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt.