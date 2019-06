Bienen-Schmuggler nach Verfolgungsjagd gestoppt

Ein 61-jähriger Deutscher hat am vergangenen Sonntag zwölf Bienenvölker in die Schweiz geschmuggelt. Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) stoppten ihn nach einer Verfolgungsjagd in der Nähe des Grenzübergangs St. Margrethen SG.