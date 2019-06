Brand in Asylunterkunft in Sissach fordert drei Verletzte

Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Sissach BL vom Freitagabend sind drei Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Spital gebracht werden. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.