Bundesrat Berset: «Die Musik verbindet uns»

Das 13. Eidgenössische Volksmusikfest in Crans-Montana VS ist am Sonntag mit einem grossen Umzug mit 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Ende gegangen. Am Morgen hatte Bundesrat Alain Berset den Stellenwert der Musik für die Schweiz betont.