Bündner Regierung spricht zwei Millionen für Verschiebung von Villa

An der viel befahrenen Julierstrecke in Graubünden werden ein Engpass beseitigt und historische Bausubstanz erhalten. Die Bündner Regierung unterstützt ein Projekt der Kulturstiftung Origen zur Verschiebung der «Weissen Villa» in Mulegns mit 1,95 Millionen Franken.