Bürgerliche Regierungskandidaten in Luzern klar auf Kurs Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Luzern haben die Kandidaten von CVP, FDP und SVP gute Chancen, im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Bei den Linken kann die Grüne-Kandidatin, die einzige Frau im Feld, mit dem SP-Kandidaten Schritt halten.

Bisher am meisten Stimmen erhalten: Der 60-jährige Luzerner CVP-Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf dürfte seine Wiederwahl problemlos schaffen. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Ausgezählt sind bislang 46 der 83 Luzerner Gemeinden. Die bisherigen CVP-Regierungsräte Guido Graf und Reto Wyss führen deutlich. Auf sie folgt der Freisinnige Fabian Peter, der neu kandidiert, und SVP-Regierungsrat Paul Winiker.

Der parteilose bürgerliche Finanzdirektor Marcel Schwerzmann muss sich gemäss des Zwischenresultats nicht unerwartet auf einen zweiten Wahlgang gefasst machen. Eher überraschend ist, dass die Grüne Korintha Bärtsch bislang mehr Stimmen als Jörg Meyer von der SP hat, der für seine Partei den vor vier Jahren verlorenen Regierungssitz zurückholen soll. Bärtsch ist die einzige Frau, die für den Regierungsrat kandidiert.

Zweiter Wahlgang wahrscheinlich

Bis 17.30 Uhr soll feststehen, wer den Kanton Luzern in den nächsten vier Jahren regieren darf. Wenn weniger als fünf Kandidierende das absolute Mehr erreichen, was erwartet wird, kommt es am 19. Mai zu einem zweiten Wahlgang.

Die Listenstimmen zu den Kantonsratswahlen dürften ab 14.30 Uhr vorliegen. Die provisorische Schlussergebnisse mit den Wähleranteilen und den Gewählten sollen um 20 Uhr bekannt sein.

Für die Neuwahlen in den Kantonsrat bewerben sich in den sechs Wahlkreisen insgesamt 314 Kandidatinnen und 488 Kandidaten auf 61 Listen. Bislang war der 120 Sitze zählende Luzerner Kantonsrat klar in bürgerlicher Hand. Es wird sich zeigen, wie sich die Stimmbeteiligung entwickelt, nachdem sie vor vier Jahren bei tiefen 38,7 Prozent lag.