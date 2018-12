Dachstock von Wohnhaus in Winterthur ausgebrannt In Winterthur ist am Morgen des Stephanstag der Dachstock eines Wohnhauses ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

In der Winterthurer Altstadt ist am Morgen des Stephanstags der Dachstock eines Wohnhauses ausgebrannt. (Bild: Berufsfeuerwehr Winterthur)

(sda)

Zudem wurde eine Ambulanz aufgeboten. Ob es Verletzte gab und was die Ursache für den Brand war, war bis am Mittag nicht in Erfahrung zu bringen.

Der Brand ereignete sich in einem Wohnhaus an der Technikumstrasse in der Winterthurer Altstadt. Der Alarm wurde gemäss der Website der Feuerwehr Winterthur um 9.28 Uhr ausgelöst. Über der Innenstadt von Winterthur war eine Rauchsäule zu sehen.