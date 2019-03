Delegierte der SP rüsten sich in Goldau SZ fürs Wahljahr

Die SP-Basis will am (heutigen) Samstag in Goldau Schwung holen, um bei den eidgenössischen Wahlen vom Herbst die «rechtsbürgerliche Mehrheit im Bundeshaus» zu brechen. Die Partei wird auch die Parole fassen zum verschärften Waffenrecht.