Der Tierpark Goldau hat wieder zwei Bärendamen Im Natur- und Tierpark Goldau wohnt eine neue Bärendame: Die 28-jährige Syrische Braunbärin Laila hat im gebirgigen Terrain des Wolfs- und Bärengeheges ihre Fitness trainiert und die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner in Aufregung versetzt.

Braunbärin Laila streift im Natur- und Tierpark Goldau durch ihr neues Revier. (Bild: Natur- und Tierpark Goldau)

(sda)

Laila lebte bislang im Zoo in Münster. Weil dieser künftig keine Syrische Braunbären mehr hält, wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms entschieden, die Bärendame Anfang Oktober nach Goldau umzusiedeln.

Zur Angewöhnung hatte Laila die erste Woche getrennt von den anderen Bewohnern gelebt, dann konnte sie die Aussenanlage erkunden. Sie sei eine ruhige Bärin, teilte der Natur- und Tierpark Goldau am Dienstag mit. Man habe ihr angemerkt, dass sie sich gebirgiges Terrain, wie sie es in Goldau habe, nicht gewohnt sei. Nach einer Woche sei sie indes bereits agiler unterwegs gewesen. Sie werde in den nächsten Wochen wohl an Muskelmasse aufbauen.

Nach Angaben des Tierparks fühlt sich Laila in Goldau aber zu Hause. Sie habe sich bereits eine Mulde gemacht, in welcher sie gerne liege und döse. Trotz ihres Alters sei sei anpassungs- und lernfähig. Die vielen neuen Eindrücke beeindruckten und ermüdeten sie.

Neuer Geruch im Bärenstall

In Goldau ist Laila nicht die älteste. Bärin Evi ist 29 Jahre alt und zeigte sich gegenüber ihren neuen Konkurrentin zunächst skeptisch. Der elfjährige Bär Takis habe verhalten und schüchtern reagiert, als er das neue Weibchen gerochen habe, teilte der Tierpark mit.

In Goldau leben die Bären im gleichen Gehege wie die Wölfe. Auch sie hätten aufgeregt auf die neue Bewohnerin reagiert und hätten diese aufmerksam beobachtet, schreibt der Tierpark.

In Münster hatte Laila keine Winterruhe gehalten. Wie sie den Winter in Goldau verbringe, werde sich zeigen, heisst es in der Mitteilung. Evi halte Winterruhe, Takis bleibe wach, auch wenn er seine Aktivitäten reduziere.

Der Tierpark Goldau hatte vor etwas mehr als einem Jahr von der Braunbärin Fränzi Abschied nehmen müssen. Sie musste im Alter von 35 Jahren eingeschläfert werden. Die in Bern geborene Fränzi hatte in Goldau acht Jungtiere gross gezogen.