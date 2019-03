Die Fasnacht in Altdorf zu Grabe getragen

Farbenfroh hier, in Trauerflor dort, aber überall laut ist am Dienstag die Fasnacht zu Ende gegangen. Ob beim Monstercorso in Luzern oder beim «Üstrummet» in Altdorf: Der Abschied fiel nicht ganz so schwer, denn die nächste Fasnacht kommt in weniger als einem Jahr.