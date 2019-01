Bildstrecke Die Nacht auf Samstag war die bisher kälteste dieses Winters Die Nacht auf Samstag war die bisher kälteste in diesem Winter. In La Brévine NE sind minus 28,4 Grad gemessen worden. Doch auch im Mittelland war es frostig kalt: Mit minus 5,9 Grad verzeichnet auch Basel den neuen Tiefstwert in diesem Winter.

Ein wunderschöner Wintermorgen beginnt im Wauwiler Moos. (Bild: Irene Wanner (Wauwil, 19. Januar 2019)) Winterwonderland Studen SZ. (Bild: Walter von Holzen (Studen, 19. Januar 2019)) Unterwegs im Wauwiler Moos bei mindestens -5 Grad. (Bild: Irene Wanner (Wauwil, 19. Januar 2019)) Ein Sonnenuntergang auf dem Zugerberg. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 18. Januar 2019)) Ein Schiff auf dem ruhigen Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 18. Januar 2019)) Eine spektakuläre Mondaufnahme. (Bild: Valentin Burkart (Baar, 18. Januar 2019)) Der Morgen am Rotsee (Bild: Roger Stutz (Rotsee, 18. Januar 2019)) Prächtiger Sonnenaufgang (Bild: Karin Zeder (Buchs, 18. Januar 2019)) Wunderbares Sonnen- und Wolkenspiel beim Sonnenaufgang (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 18. Januar 2019)) Noch bis zum 20. Januar macht das erste Lichtfestival Luzern LILU der Leuchtenstadt alle Ehre, 17 Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und dem Ausland präsentieren ihre Ideen. Wie wärs mit einem abendlichen Stadtbummel? (Bild: Josef Hirsiger (Luzern, 18. Januar 2019)) Neuschnee auf dem Sörenberg. (Bild: Dora Herzig (Sörenberg, 16. Januar 2019)) Am Mittwoch gab es perfektes Wintersportwetter. Das Bild habe ich vom Hundsknubel (1'678 m) gemacht. (Bild: Urs Gutfleisch (Sörenberg, 16. Januar 2019)) Blick von Rothenburg Richtung Voralpen mit Stanser-und Buochserhorn im Vordergrund. Urirotstock, Ruchstock, Grosser Sättelistock, Titlis und Gross Wendenstock im Hintergrund. (Bild: Thomas Rölli (Rothenburg, 17. Januar 2019)) Das Wahrzeichen von Kriens mal in anderem Licht. (Bild: Hardy Konzelmann (Kriens, 16. Januar 2019)) Pilatus kurz vor dem Sonnenaufgang. (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 17. Januar 2019)) Spannung liegt über dem Vierwaldstättersee. (Bild: Gregor Gander-Thür (Luzern, 17. Januar 2019)) «Herrlichi Sonneuntergangsstimmig ofem Bodebärg obe.» (Bild: Adrian Mattli (Zell, 16. Januar 2019)) Frühlingsstimmung im Luzerner Hinterland. (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 16. Januar 2019)) Sonnentag in Ägeri Hell. (Bild: Silke Schmidt (Ägerisee, 16. Januar 2019)) Winterzauber im Sörenberg. (Bild: Urs Gutfleisch (16. Januar 2019)) Graugans schlägt Purzelbäume. (Bild: Marianne Schmid (Sempach, 16. Januar 2019)) Ein Farbtupfer am Sempacherseeufer. (Bild: Marianne Schmid (Sempach, 16. Januar 2019)) Ein Wintertag, wie er fast nicht schöner sein könnte, findet unser Leser Walter Buholzer. (Bild: Walter Buholzer (Hans-Erni-Quai, Luzern, 16. Januar 2019)) Spiegel vom Ägerital. (Bild: Enrico Schildknecht (Ländli Oberägeri, 16. Januar 2019)) Es war ein idealer Morgen, um die Seifenblase gefrieren zu lassen. (Bild: Irene Wanner, Sursee, 16. Januar 2019) Der Wasserfall von Lippersrüti. (Bild: Irene Wanner, Neuenkirch 16. Januar 2019) Die Sonne lässt die Umgebung des Sempachersees goldig erscheinen. (Bild: Irene Wanner, Sursee 16. Januar 2019) Auge in Auge mit einem hungrigen Fischreiher; Was für ein ängstlicher Blick, verursacht durch den störenden «Kamera-Click». (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Luzern/Würzenbach 16. Januar 2019) Morgens am Carl Spitteler Quai. (Bild: Walter Buholzer, Luzern 16. Januar 2019) Das Wetter spielte beim Lilu am Dienstag mit und so konnte auch der Pilatus mit aufs Foto. (Bild: Stefanie Blendermann) Am Morgen bewegt sich allerlei unter dem Himmel, Blick in Richtung Bürgenstock. (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg, Luzern 16. Januar 2019) Geduldig trägt der Esel die Umzäunung für die Schafherde durch die Landschaft. (Bild: Eine Graugans geniesst ein Bad im Sempachersee. (Marianne Schmid, 15. Januar 2019) LILU: Fluorozoa mit Jesuitenkirche. (Bild: Gregor Gander-Thür, 15. Januar 2019) Ein Zeisig bei der Nahrungsaufnahme. (Bild: Franz Krummenacher, Rothenburg, 15. Januar 2019) Die wärmenden Sonnenstrahlen bringen im Foremoos den kleinen, mysteriösen Naturteich zum kochen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Adligenswil, 15. Januar 2019) Morgenrot-Schlechtwetter droht; Abendrot-Gutwetterbot. Diese Bauernregel stimmt für heute definitiv nicht. (Bild: Peter Helfenstein, Hergiswil bei Willisau, 15. Januar 2019) Wunderbares Morgenrot und feuriger Himmel über dem Pilatus. (Bild: Urs Gutfleisch, Malters, 15. Januar 2019) Heute Morgen konnte man wunderbare Schafswolken am Himmel beobachten. (Bild: Urs Gutfleisch, Blatten bei Malters, 15. Januar 2019) Ostergau bei Willisau. (Bild: Alfred Herzog, 15. Januar 2019) Der Quai zeigt sich am Lichtfestival in seinem schönsten Kleid. (Bild: Xaver Husmann, Luzern, 14. Januar 2019) Der Nebel kam und ging und zauberte eine mystische Stimmung. (Bild: Regula Aeppli, Gummenalp, 12. Januar 2019) Sonnenaufgang über dem Niederbauen. (Bild: Eduard Baumgartner, 3. Januar 2019) Wetter-Spektakel über Luzern. (Bild: Walter Buholzer, 14. Januar 2019)) Es muss ja nicht unbedingt in Schottland sein, auch unser «Wahrzeichen Schloss Neuhabsburg» lädt zum Fotografieren ein. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 11. Januar 2019)) Winterstimmung bei null Grad im Buochser Seebecken. (Edith Pargger (11. Januar 2019)) Zwei Esel begleiten eine grosse Schafherde in Gerligen. (Bild: Willy Birrer (13. Januar 2019)) Morgendliche Stimmung im wunderschönen Skigebiet am Mölltaler Gletscher in Österreich. (Bild: Marian Jordan-Malina (12. Januar 2019)) Ob sich dieses Rotkehlchen bei allem Schnee und Eis im Januarloch befindet? (Bild: Roger Wissmann (Cham, 1. Januar 2019)) Wunderbare Winterlandschaft auf dem Sörenberg. (Bild: Urs Gutfleisch, 12. Januar 2019)) Ein Tropfen auf einer Feder: Eine Makrofotografie. (Bild: Petra Jung, 12. Januar 2019)) Auf dem Gipfel des Fronalpstock im Kanton Schwyz. (Bild: Markus Brülhart, 11. Januar 2018)) Der Zeisig, eine Finkenart, von nahe beim Essen. (Bild: Franz Krummenacher, 11. Januar 2019) Toller Lichteffekt aufgenommen vom Fronalpstock in Schwyz. (Bild: Markus Brülhart, 11. Januar 2019) Morgenstimmung in der Winterlandschaft in Neuenkirch. (Bild: Urs Gutfleisch, 11. Januar 2019) Die Wintersonne durchflutet den tiefverschneiten Wald in Rain. (Bild: Xaver Husmann, 11. Januar 2019) Die Velos in der Stadt sind warm eingepackt. (Bild: Brigitta Suter, 10. Januar 2019) Die winterlichen Bäume spiegeln sich im dunklen See. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Spitzmaus auf dem Morgenspaziergang im frischen Schnee. (Bild: Emanuel Niederhauser, 10. Januar 2019) Der Torbogen beim Bahnhof im farbigen Kleid. (Bild: Hardy Konzelmann, 10. Januar 2019) Der Schneefall am Zugersee. (Bild: Steffi Geske (10. Januar 2019)) Abendstille bei der Männerbadi. (Bild: Christof Theiler (10. Januar 2019)) Eine bezaubernde Winterlandschaft auf der Rigi. (Bild: Markus Brülhart (10. Januar 2019)) Eigenthal zeigt sich im schneeweissen Winterkleid. (Bild: Urs Gutfleisch (9. Januar 2019)) "Schau Kind, so wird's gemacht." (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 7. Januar 2019 in Küssnacht) Willisau ist schon bereit für die Fasnacht inklusive Schnee. (Bild: Alfred Herzog, 9. Januar 2019) Die Natur als Künstlerin: Eiszapfen am Rombach. (Bild: Niklaus von Rotz, 6. Januar 2019) Sonnenuntergang auf der nebelfreien Fürenalp. (Bild: Caroline Pirskanen, 7. Januar 2019) Eisig kalt ist es aktuell auch für die Pflanzen. (Bild: Marianne Schmid, 7. Januar 2019) Die Zuger Altstadt im Winterkleid. (Bild: Caroline Pirskanen, 5. Januar 2019) Körner schnappen und Abflug. (Bild: Hardy Konzelmann, Obernau, 6. Januar 2018)) Ein nasses Löwenzahnschirmchen spiegelt sich im Wasser. (Bild: Petra Jung (Hämikon, 6. Januar 2019)) Möve bei einer Rast am Zugersee. (Bild: Carmelo De Giorgio (zug, 3. Januar 2019)) Innenleben der Amaryllis. (Bild: Stefan Kunz (Meggen, 5. Januar 2019)) Barbet Rüde Cooper, 8 Jahre alt, zeigt sich stolz als König vom Seilihus. (Bild: Alfred Herzog, Willisau, 5. Januar 2019) Ganz nach dem Sprichwort «Alt und Jung gesellt sich gern». So schön zeigt sich der Hamamelisstrauch, welcher auch Zaubernuss genannt wird. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 4. Januar 2019)) Unser Leser Andreas Helfenstein war mit seinem Hund auf einem Winterspaziergang durch den Eschenbergerwald in Winterthur. (Bild: Andreas Helfenstein (Winterthur, 5. Januar 2019)) Der Teich im Gulpwald ist zugefroren. Unser Leser Alfred Herzog hofft nun auf etwas Schnee. (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 4. Januar 2019)) Eine Abendaufnahme des Zugersees. (Bild: Daniel Hegglin (4. Januar 2019, Zug)) Frostiger Wintertag in Engelberg. (Bild: Caroline Pirskanen (Engelberg, 3. Januar 2019)) Skitag mit Ausblick auf den Grossen Mythen und die Rigi. (Bild: Karin Theiler (Hoch-Ybrig, 1. Januar 2019)) Noch jungfräulich ist der Winter und schon zeigt sich die Berglandschaft in wunderbarer Weise. (Bild: Kurt Hägi (Engelberg Trübsee, 4. Januar 2019)) Ein Gänseblümchen - es blüht auch im Winter. (Bild: Petra Jung (Hämikon, 4. Januar 2019)) Was für ein wunderbarer Empfang; Aufmerksam wurde ich auf dieses Rotkehlchen durch seinen herrlichen Gesang. Aufgenommen auf dem Höhenweg in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 4. Januar 2019)) Wassertropfen-Makro. (Bild: Petra Jung (Hämikon, 4. Januar 2019)) Luzern, Reuss und Pilatus im extremen, sich am Wasserturmdach brechenden Gegenlicht der untergehenden Sonne. (Bild: Heinz Schürmann (Luzern, 3. Januar 2019)) Abendrot am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 3. Januar 2019)) Blick übers Suhrental, vom Butternberg aus gesehen. (Bild: Josef Habermacher (Rickenbach, 4. Januar 2019)) Abendrot am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 3. Januar 2019)) Traumhafter Aufstieg zum Buochserhorn. (Bild: Bruno Müller (Arhölzli, 3. Januar 2019)) Der Lichterweg, der über Weihnachten den Ortsteil Hünenberg See mit dem Dorf verbindet, endet für einmal im Himmel. (Bild: Hermann Bamert (Hünenberg, 3. Januar 2019)) Abendrot über dem schönsten See. (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 3. Januar 2019)) Hier im Naturschutzgebiet Wagenmoos kann man die Ruhe so richtig geniessen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Merlischachen, 3. Januar 2019)) Abendstimmung über dem Vierwaldstättersee. (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 3. Januar 2019)) Ungewöhnliche Begegnung am Berchtoldstag nördlich von Rothenburg: Störche auf Futtersuche. -Gemäss Lexikon überwintern Störche in Afrika. (Bild: Heinz Schürmann (Rothenburg, 2. Januar 2019)) Weisse Nebenstrasse in der Landschaft, im Hintergrund der Bogetenwald. (Bild: Josef Habermacher (Rickenbach, 3. Januar 2019)) Was sagt die Glaskugel für das neue Jahr? (Bild: Alfred Herzog (Napfgebiet, 3. Januar 2019)) Winterferien in Zermatt. (Bild: Leila Aebli (Zermatt, 1. Januar 2019)) Der Sendeturm Beromünster ragt in den blauen Himmel mit den Wolken. (Bild: Urs Gutfleisch (Beromünster, 2. Januar 2019)) Bei Schneesturm so wie heute, kommen die Schneesperlinge ins Dorf und an die Futterstelle bei unserem Haus. (Bild: Gabriela Russi-Schweitzer (Andermatt, 2. Januar 2019)) Sonnenaufgang über der Zentralschweiz mit Rigi links und der Pilatuskette. (Bild: Paul von Allmen (Menzberg, 1. Januar 2019) Eine gefrorene Seifenblase. (Bild: Petra Jung (Hämikon, 1. Januar 2019) So ein Schornsteinfeger auf dem Dach kann im 2019 nur ganz viel Glück bedeuten. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Adligenswil, 1. Januar 2019) Auch Verblühtes hat seine Reize. (Bild: Claudia Scheuber (Wolfenschiessen, 1. Januar 2019) Sonnenstrahlen lassen das Biecht am Tannenzweig schmelzen und glitzern. (Bild: Priska Ziswiler (Ahornalp, 1. Januar 2019) Zum Start ins neue Jahr: Feuerwerk in Steinhausen. (Bild: Daniel Hegglin, 1. Januar 2019) Zum Start ins neue Jahr: Feuerwerk in Steinhausen. (Bild: Daniel Hegglin, 1. Januar 2019) Zum Start ins neue Jahr: Feuerwerk in Steinhausen. (Bild: Daniel Hegglin, 1. Januar 2019) Abendstimmung am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin) Alte Linde im Rauhreif auf dem Lindenberg. (Bild: Karl Bumbacher) 110 Bilder Die schönsten Leserbilder des Monats Januar

Gemäss Mitteilung von SRF Meteo liegt die Schweiz derzeit unter Höhenkaltluft. Weil es zudem in der vergangenen Nacht vielerorts klar wurde und Schnee lag, sanken die Temperaturen stark.

Neben La Brévine NE und Basel gab es unter anderem auch in Ebnat-Kappel SG einen neuen Tiefstwert für diesen Winter: In dem Ort im Toggenburg wurden minus 12,6 Grad gemessen. Am Flughafen Zürich waren es minus 6,8 Grad.

Wird dem Ruf als «Sibirien der Schweiz» einmal mehr gerecht: In La Brévine NE sind in der Nacht auf Samstag minus 28,4 Grad gemessen worden. (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

Etwas wärmer war es in der Nacht in Vevey VD mit plus 0,1 Grad. Die Meteorologen führen dies auf den wärmenden Einfluss des Genfersees zurück.

Die winterlichen Temperaturen halten in den kommenden Tagen an, wie SRF Meteo schreibt. Teilweise sei mit Eistagen zu rechnen, an denen die Temperaturen auch tagsüber nicht über den Gefrierpunkt steigen.