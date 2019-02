Die Schauspielerin Monica Gubser stirbt im Alter von 88 Jahren Monica Gubser ist tot: Die Schauspielerin, die Auftritte in «Die Herbstzeitlosen», «Die letzte Pointe» oder «Lüthi & Blanc» hatte, ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben, wie Gubsers Sohn Camille Derron am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte.

Monica Gubser zählte zu den wichtigsten Schweizer Schauspielerinnen. Nun ist die Solothurnerin im Alter von 88 Jahren gestorben. (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda)

Vor einem knappen Jahr feierte Gubser noch einen der Höhepunkte ihrer langjährigen Film- und Theaterkarriere: Sie war 2018 für ihre Darstellung in Rolf Lyssys Spielfilm «Die letzte Pointe» für einen Schweizer Filmpreis nominiert. Die Auszeichnung ging allerdings an ihre um Generationen jüngere Kollegin Luna Wedler.

In «Die letzte Pointe» spielte Gubser eine alte Dame, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen will, weil sie sich vor einer Demenzerkrankung fürchtet.

Schweizweit bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre Rolle in der SRF-Soap «Lüthi & Blanc» (2002). Vier Jahre später folgte mit «Die Herbstzeitlosen» von Bettina Oberli (2006) eine Hauptrolle in einem der erfolgreichsten Schweizer Filme überhaupt.

Dabei schaffte Gubser den Sprung in die Filmbranche erst im hohen Alter von über 70 Jahren. Zuvor stand die ausgebildete Theaterschauspielerin vor allem auf der Theaterbühne: Sie spielte am Schauspielhaus in Zürich, am Theater Biel-Solothurn oder am Theater Basel.