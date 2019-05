Drei Lastwagen in zwei Unfälle auf Luzerner A2 involviert

Arg ins Stocken geraten ist der Morgenverkehr am Dienstag auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern. Nach einem Auffahrunfall mit zwei Last- und einem Lieferwagen bei Emmenbrücke war die Strasse kurzzeitig gesperrt, in Sursee verunfallte wenig später ein Sattelschlepper.