Drei Leichtverletzte nach Weihnachtsbaum-Brand im Kanton Bern

Der Brand eines Weihnachtsbaums hat am Sonntagabend in Oberdiessbach BE zu drei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten brennende Kerzen das trockene Geäst des Baums in Brand gesetzt.