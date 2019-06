Drei Tote bei Familiendrama in Apples VD

In Apples VD hat sich sich am Montagabend eine Familiendrama ereignet. Nach einem Anruf eines Nachbarn entdeckte die Polizei in einem Haus die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines 13-jährigen Kindes. Es handelt sich dabei um belgische Staatsangehörige.