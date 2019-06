Economiesuisse-Chefin Rühl wehrt sich nicht mehr gegen Richtwerte

Leichter Schwenker bei Economiesuisse in der Quotenfrage für die Chefetagen von Schweizer Grossfirmen: Präsidentin Monika Rühl will sich nicht mehr gegen einen Geschlechterrichtwert für Verwaltungsräte wehren. Am Mittwoch entscheidet der Ständerat.