Ein Toter und eine Verletzte nach Lawinenniedergang in Diemtigen BE

Am Samstagnachmittag ist in der Gemeinde Diemtigen BE am Meniggrat eine Lawine niedergegangen. Sie riss einen Mann in den Tod. Eine Frau wurde ebenfalls mitgerissen. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.