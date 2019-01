Erneut kippt im Kanton Aargau ein Winterdienst-Fahrzeug um

Erneut ist im Kanton Aargau ein Winterdienst-Lastwagen von der Strasse abgekommen und umgekippt. Nach einem Vorfall in Hägglingen am letzten Samstag geriet am Mittwochmorgen auf der Benken-Passstrasse oberhalb von Küttigen ein solches Fahrzeug neben die Fahrbahn.