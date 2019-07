Erste Bundes-Erkenntnisse zu Waldschäden vom Hitzesommer 2018

In einem Lärchenwald im Kanton Wallis wurde am 13. September 2018 um 00:38 Uhr ein Brand entdeckt. WSL-Forschende fanden heraus, dass der ihn auslösende Blitz wahrscheinlich am Tag davor um 23:44 Uhr eingeschlagen hatte, also fast eine Stunde davor. (Bild: Marco Gerold, Revierförster Forstrevier Simplon Süd VS)

Durch Trockenheit abgestorbene Buchen an einem Waldrand im Kanton Jura, aufgenommen im Juni 2019. Wer beim Spazieren nicht hoch schaut, erkennt die Gefahr kaum. (Bild: Valentin Queloz, WSL)

Die Grafik zeigt rot den Wasserstress von Bäumen im Vergleich von 2018 mit 2016/17. (Bild: WSL)

Trockenheitsschäden in einem Mischwald in der Nähe von Pruntrut JU im Juni 2019: In der Mitte (rot) eine tote Weisstanne, im Vordergrund tote Buchen (grau). Links von der Wiese schwächelnde Fichten. Auffällig ist, dass junge Bäume intakt sind und nur hohe Bäume durch die Trockenheit Schaden nahmen. (Bild: Valentin Queloz/WSL)

Auf dem Google Earth-Foto des selben Ortes von Ende Juli 2018 sind die Laub-Verfärbungen deutlich sichtbar. (Bild: Google Earth/WSL)