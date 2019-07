ETH-Physik-Professorin wird wegen unkorrektem Verhalten entlassen Der ETH-Rat entlässt die Professorin am ehemaligen Institut für Astronomie. Er hält die Vorwürfe gegen sie für gerechtfertigt, wie er am Montag mitteilte. Die Professorin wurde wegen ihres Führungsverhaltens schwer kritisiert.

ETH-Rat entlässt Psyikprofessorin. Zum ersten Mal in der Geschichte der ETH wird eine Professorin entlassen. (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda)

Der ETH-Rat und die Institutionen des ETH-Bereichs setzten sich für einen «respektvollen Umgang miteinander» im ETH-Bereich ein, heisst es in der Mitteilung vom Montag. Die Schulleitung hatte im März dem ETH-Rat einen Antrag auf Entlassung der Professorin gestellt.

Dieser halte die Vorwürfe gegen die betroffene Person für gerechtfertigt und nicht mit den Erwartungen an die Betreuung von Doktorierenden und der Kultur im ETH-Bereich vereinbar, heisst es in der Mitteilung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Hochschule wird ein Professor oder eine Professorin entlassen.

Man habe der Professorin das rechtliche Gehör gewährt und dabei ihre Stellungnahmen und auch frühere Untersuchungen gewürdigt, schreibt der ETH-Rat. Nach ausführlicher Diskussion habe der Rat an seiner Sitzung vom 10./11. Juli entschieden, dem Entlassungsantrag zu folgen.

Eine Administrativuntersuchung im vergangenen Jahr hatte nach Vorwürfen über ungenügendes Führungsverhalten schwerwiegendes pflichtwidriges Verhalten festgestellt und eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses empfohlen.