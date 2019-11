Falschfahrerin verursacht Unfall auf Autobahn bei Biel

In Frinvillier bei Biel ist am Sonntagabend eine Frau nach dem Befahren eines Kreisels in falsche Richtung auf die Autobahn A16 in Richtung Biel eingebogen. Gut 100 Meter nach dem Kreisel prallte sie mit ihrem Fahrzeug seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto.