FDP Ausserrhoden nominiert Jennifer Abderhalden für Nationalrat

Die FDP Ausserrhoden will den einzigen Nationalratssitz des Kantons zurückerobern. Die Delegierten haben am Freitag in Gais Jennifer Abderhalden als Kandidatin nominiert. Die 41-jährige Juristin tritt gegen David Zuberbühler von der SVP an.