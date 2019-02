FDP Schweiz will im Wahlkampf Klinken putzen gehen

Parteipräsidentin Petra Gössi hat am Freitag in Aarau die FDP Schweiz auf die nationalen Wahlen vom Herbst eingeschworen. Sie will, dass ihre Leute die FDP-Politik dieses Jahr noch näher zu den Leuten bringen und setzt wie die Konkurrentin SP auf Tür-zu-Tür-Wahlkampf.